В Мариуполе создадут транспортный узел с портом, авто- и ж/д вокзалами

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Единый транспортный узел, который будет включать пассажирский морской порт, автовокзал и железнодорожный вокзал, планируется создать в Мариуполе, сообщил в интервью ТАСС мэр города Антон Кольцов.

"Планируется, что в зоне железнодорожного вокзала рядом будет находиться полноценный автовокзал, там же будет находиться пассажирский морской порт. То есть планы вот такие. Планы достаточно грандиозные, что неудивительно, потому что город развивающийся, растущий, город на море. И логично, чтобы был не только промышленный порт, но и с другой стороны железнодорожного вокзала - пассажирский порт. Это все будет таким единым транспортно-пересадочным узлом", - сказал он.

При этом, как отметил Кольцов, железнодорожный вокзал был полностью восстановлен после боевых действий. "Его вместительность увеличилась существенно по сравнению с теми параметрами, которые были до СВО. Это ультрасовременное здание, цифровое, с замечательными залами, в том числе и для матери с ребенком, и бизнес-зал, и даже есть гостиничные номера. К сожалению, пока эта инфраструктура не заполнена, потому что на сегодняшний день один у нас маршрут электрички, который работает, - это Мариуполь - Волноваха. Она ходит два раза в день, пользуется определенным спросом. На сегодняшний день это один маршрут. Это продиктовано вопросами безопасности. Как только позволит оперативная ситуация, количество маршрутов будет увеличиваться", - добавил мэр.

Полный текст интервью будет опубликован 26 сентября.