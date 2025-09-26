На форуме "Биопром" в Геленджике представят новейшие разработки

Среди экспонатов - портативный аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новейшие разработки в области медицины и фармацевтики, косметических компонентов, пищевой промышленности и экологии будут представлены на форуме "Биопром", который пройдет 6-7 октября в Геленджике, сообщают организаторы мероприятия.

"Многие новинки будут представлены вниманию экспертов и посетителей в рамках выставочной экспозиции. Один из самых масштабных стендов у Сеченовского университета. Среди экспонатов - портативный аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи. Фонд "Сколково" представит экспозицию технологических компаний-стартапов. Специалисты оценят уникальное лекарственное средство от ишемической болезни сердца, экспресс-тест на гепатит С со 100% точностью, технологию по редактированию геномов растений для сортов с заданными свойствами", - говорится в сообщении.

В рамках форума запланированы более 40 тематических сессий. Их участники обсудят будущее генетических технологий, отечественные инновационные лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, способы сохранения красоты и молодости. Участие в дискуссиях примут, в том числе, звезды телевидения и шоу-бизнеса - актриса и телеведущая Лариса Гузеева, спортивный журналист Дмитрий Губерниев и певица Юлия Паршута. Специальным гостем станет предприниматель Николай Василенко - человек-улыбка или, как его принято называть в интернете, "амбассадор добра" в России.

Как уточнили организаторы, "Биопром" охватывает четыре основных направления: "Биотехмед" - инновационные технологии в медицине и фармацевтике, "Иннофуд" - передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, "Косметик компонент" - новые источники сырья и рецептур в косметике и парфюмерии и "Экобио" - переработка отходов и "зеленые" практики.

Деловая программа включает в себя проведение ряда экспертных сессий, круглых столов и рабочих групп. Центральным событием станет главная стратегическая сессия "Технологии для жизни", которая пройдет 6 октября на полях форума. Среди спикеров - первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Биопром" проводится при поддержке Минпромторга России. В этом году форум пройдет в культурно-деловом центре "Геленджик арена".