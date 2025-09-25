Этот вопрос можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике", отметил глава ВТБ

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. Об этом он заявил, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"У меня есть предложение. Финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк, может только Сбербанку уступают", - сказал он.

Костин отметил, что этот вопрос можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике". "У нас в июле этого года был принят закон "О платформеной экономике", но все признали, что он был принят в достаточно сыром виде и ожидают, что осенью появятся некие поправки. Тем более, что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения", - сказал он.