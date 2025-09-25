На сентябрь 2025 года в регионе работает более 150 тыс. малых и средних предприятий

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области помог привлечь в бюджет региона более 100 млрд рублей для поддержки малого бизнеса. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

"За все время работы с привлечением гарантий гарантийного фонда в Новосибирскую область было привлечено почти 100 млрд рублей для малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По его словам, на сентябрь 2025 года в области работает более 150 тыс. малых и средних предприятий - 60 тыс. юридических лиц и свыше 90 тыс. индивидуальных предпринимателей. Их годовой оборот составил 2,663 трлн рублей. "Эта сумма формирует 45% от оборота всех организаций области, что подтверждает ключевую роль малого и среднего бизнеса в экономике региона", - подчеркнул Рягузов. Он отметил, что лидерские позиции региона укрепляет инфраструктура поддержки бизнеса, созданная в 2020 году на базе центра "Мой бизнес".

По данным руководителя центра "Мой бизнес" Михаила Космынина, за 5 лет работы оказано свыше 77 тыс. услуг предпринимателям, открыто 3,5 тыс. новых компаний и заключено 336 экспортных контрактов. Так, при поддержке центра производитель приправ "УК Трапеза" вышел на рынок Таджикистана, а "Купинское мороженое" начали продавать в Казахстане и Киргизии.

"Главный результат нашей работы - это успехи тысяч новосибирских компаний, которые благодаря мерам господдержки создают рабочие места и развивают экономику Новосибирской области", - сказал он.

По словам Рягузова, в сфере развития бизнеса Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое - в России. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области работает с 2009 года.