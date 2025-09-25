Рафаэль Гросси пообщался с ними на полях Мировой атомной недели

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Москве на полях Мировой атомной недели с китайскими и белорусскими партнерами.

"Встретился с вице-председателем Китайского атомного ведомства Лю Цзином в Москве в рамках подготовки к Конференции по энергии синтеза - важному событию, которое пройдет в Чэнду в следующем месяце", - написал он в Х.

"У МАГАТЭ развиваются отношения с Белоруссией <...>. Встретился с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем в Москве, чтобы укрепить наше сотрудничество", - добавил Гросси.