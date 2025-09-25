Денис Мороз назвал Белорусскую атомную электростанцию самым успешным продуктом Росатома

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) построена по самым современным технологиям, уровень ее безопасности очень высокий. Об этом заявил журналистам министр энергетики республики Денис Мороз на полях Глобального атомного форума в Москве.

Главу ведомства спросили, появились ли уже более продвинутые атомные технологии, к которым присматривается Белоруссия с учетом обсуждаемой возможности строительства в стране еще одной АЭС. "Надо прямо сказать, что в Беларуси реализован самый безопасный проект АЭС поколения "3+". Это самый успешный проект у Росатома, и в настоящее время более совершенных технологий, масштабируемых для реализации на внешнем периметре, нет. Поэтому мы считаем, что этот уровень безопасности, которого мы достигли, очень высокий", - цитирует его агентство БелТА.

Министр также сообщил, что Белоруссия намерена обсудить с российской госкорпорацией "Росатом" следующие шаги по развитию сотрудничества. "Запланирован ряд встреч со специалистами госкорпорации "Росатом" для того, чтобы наметить следующие шаги по развитию нашей системы взаимоотношений. У нас есть запросы на общение с нами от стран-новичков [в сфере атомной энергетики], чтобы мы смогли с ними поделиться теми шагами, которые мы сделали в рамках строительства БелАЭС. Те шаги, которые делались Беларусью по сооружению АЭС, анализируются на уровне МАГАТЭ, многие из наших шагов были уникальны и в настоящее время включены в перечень рекомендуемых для стран-новичков. В связи с этим очень многие страны к нам обращаются, чтобы более детально изучить, как мы это реализовывали", - пояснил Мороз.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции БелАЭС был включен в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.

Развитие технологий

По словам министра, республика совместно с Росатомом в ближайшее время откроет центр аддитивных технологий. "У Росатома есть уникальные технологии производства сложных конструкций и деталей с помощью аддитивных технологий. Это металлический порошок, который спекается специальными лазерами и превращается в сложную деталь. Это более эффективный способ производства продукции. Он позволяет производить конфигурационно очень сложные детали, которые невозможно произвести традиционными способами", - указал он.

Глава Минэнерго отметил, что у российских партнеров есть большой спектр предприятий, которые владеют данными технологиями, и в ближайшее время центр аддитивных технологий будет открыт и в Белоруссии. Благодаря этому предприятия республики получат доступ к 3D-принтерам, на которых производятся сложные детали. "В министерстве энергетики мы уже имеем успешный опыт эксплуатации подобного оборудования, когда мы для выполнения ремонтных работ на сложном технологическом оборудовании не изготавливаем запчасти сложными способами, а проводим 3D-сканирование и по сути распечатку этих деталей", - добавил Мороз.