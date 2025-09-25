Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться

Глава Банка России отметила необходимость "не уйти на штрафной круг"

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль, "не промахнуться и не уйти на штрафной круг". Об этом она заявила на XXII Международном банковском форуме.

"Для себя мы видим как вызов взять инфляцию под контроль, что называется - не промахнуться и не уйти на штрафной круг", - отметила она.

Она также подчеркнула, что для ЦБ вместе с правительством вызов - это развитие рынка капитала. "Мы об этом много говорим, мы все понимаем это, меры намечены, но, конечно, вот это вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реально стимул для развития рынка капитала", - добавила она.

"Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов - это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда. Потому что у нас единственный путь для высоких темпов экономического роста - это повышение производительности труда. Это означает доступность длинных денег, это означает низкую инфляцию, это означает рынки капитала", - подчеркнула Набиуллина.

Также она выразила уверенность, что несмотря на внешние вызовы, на внутренние вызовы, рынок с этой задачей в состоянии справиться.