Максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде сентября снизилась до 15,56%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде сентября 2025 года снизилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,56% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде сентября составляла 15,59% годовых, а в третей декаде августа - 15,7% годовых.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк Дом.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.