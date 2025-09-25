Набиуллина: банки РФ через 10-15 лет ожидает полная цифровая трансформация

По словам главы ЦБ, кредитные организации будущего станут более цифровыми, мобильными и гибкими

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Кредитные организации в России через 10-15 лет полностью трансформируются в цифровые экосистемы. Такой прогноз представила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

"Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими. Они будут частью крупных экосистем, но сохранят свою ключевую функцию", - сказала Набиуллина.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассуждая о том, какими будут банки через 10-15 лет добавил, что технологические изменения не отменят потребность в финансовых институтах.

"Как бы они не назывались в будущем, нам нужны будут институты, предлагающие финансовые услуги. Они станут более цифровыми, но продолжат предоставлять сервисы", - сказал Чебесков.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в цифровую эпоху клиентам стало проще менять банки. Он также заявил о необходимости сокращения количества банков в России. По его мнению, избыточное число кредитных организаций усложняет контроль за рынком.

Эксперты сошлись во мнении, что через 10-15 лет банки полностью интегрируются с цифровыми сервисами.