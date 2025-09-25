Законодателю надлежит предусмотреть дополнительные способы защиты прав таких акционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Права владельцев привилегированных акций, которым неправомерно не выплачиваются дивиденды, защитил Конституционный суд. Законодателю надлежит предусмотреть дополнительные способы защиты прав таких акционеров, сообщили в пресс-службе КС РФ.

"Законодателю надлежит предусмотреть дополнительные способы защиты прав привилегированных акционеров. До тех пор решения, принятые с нарушением прав акционеров - владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе акционерного общества, исполнению не подлежат", - отметили в пресс-службе.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества. В ходе одного из собраний акционеров было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, однако дивиденды по привилегированным акциям распределены не были.

Суд по иску владельцев привилегированных акций признал принятое решение недействительным в части отсутствия указаний по выплате дивидендов по таким акциям. Однако взыскать невыплаченное в качестве безосновательного обогащения акционерам не удалось - суды указали, что решение о выплате соответствующих дивидендов является прерогативой общества, а не суда. Довод истцов о том, что предоставленное вместо дивидендов право голоса не позволяет влиять на принимаемы решения, был отклонен.

Позиция Конституционного суда

Действующее правовое регулирование предполагает в случае нераспределения дивидендов по привилегированным акциям возникновение у их владельцев дополнительного права на участие в управлении акционерным обществом. Однако такой подход рассчитан на ситуации, когда нераспределение дивидендов мотивировано экономическими соображениями.

В случаях, когда отсутствие выплат было вызвано нарушением императивно установленной очередности распределения дивидендов, а владельцы обыкновенных акций приняли решение в свою пользу, требуется способы защиты нарушенных прав других акционеров. При этом имущественные права владельцев привилегированных акций не восстанавливает признание недействительным решения о распределении дивидендов, нарушающее нормативные ограничения.

Сейчас, в большинстве случаев, суды исключают принятие решений, понуждающих акционерные общества к выплате дивидендов по любым акциям при отсутствии соответствующего решения со стороны общего собрания акционеров. Однако в указанном случае такая практика создает основания для извлечения владельцами обыкновенных акций преимуществ из своего незаконного и недобросовестного поведения.

"Таким образом, абзац первый пункта 5 статьи 32 и пункт 3 статьи 42 ФЗ "Об акционерных обществах" не соответствуют Конституции РФ, т.к. не предусматривают в рассмотренном случае эффективных способов защиты прав владельцев привилегированных акций", - поясняется в пресс-релизе.

До тех пор, пока правовое регулирование не будет предусматривать дополнительных способов защиты прав привилегированных акционеров, решение, принятие с нарушением прав владельцев таких акций, исполнению не подлежат. В случае, если решение все-таки будет исполнено после вступления в силу Постановления КС РФ по данному делу, то права привилегированных акционеров подлежат защите через взыскание неосновательного обогащения в объеме суммы невыплаченных дивидендов.