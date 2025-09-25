Поставки российского газа в Армению возобновили раньше запланированного срока

Изначально планировалось, что работы будут вестись до утра 26 сентября

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Армению возобновлены после проведенных ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе на территории Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".

"Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе «Северный Кавказ - Закавказье» (DN 1400) на территории Ставропольского края РФ завершены раньше запланированного срока, и 25 сентября с 13:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) возобновились поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении компании.

Ранее в "Газпром Армения" сообщали, что в связи с ремонтными работами с 09:00 (08:00 мск) 16 сентября до 09:00 (08:00 мск) 26 сентября поставки российского газа в Армению будут приостановлены. Отмечалось, что в указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.