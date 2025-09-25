На площадке начаты земляные работы, завершены все исследовательские мероприятия, сообщил директор Узатома Азим Ахмедхаджаев

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /ТАСС/. Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев заявил, что этой осенью начнется этап устройства котлована для строящейся АЭС в Джизакской области. Об этом сообщило интернет-издание Spot.

"За год изменилось очень многое: на площадке начаты земляные работы, завершены все исследовательские мероприятия. Этой осенью мы планируем перейти уже к котловану", - приводит издание цитату директора Узатома, который выступал на международном форуме World Atomic Week в Москве.

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил залить первый бетон для строящейся АЭС в марте 2026 года.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года в Ташкенте, предусматривал сооружение в Джизакской области первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности (АСММ), состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.