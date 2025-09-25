Тиражирование успешных практик позволит преодолеть вызовы для компаний, работающих в условиях экстремальных температур, мерзлого грунта, отсутствия полноценной технологической инфраструктуры, отметил первый заместитель генерального директора ПАО "Россети", член бюро Союза машиностроителей Андрей Муров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комиссия Союза машиностроителей России по энергоэффективности и экспертный совет профильного комитета Госдумы РФ в ходе заседания рассмотрели ресурсоэффективные решения, позволяющие реализовывать комплексные проекты в сложных климатических и технологических условиях, говорится в сообщении группы "Россети".

Совместное заседание провели первый заместитель генерального директора ПАО "Россети", член бюро Союза машиностроителей Андрей Муров и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Козловский. Участвовали представители федеральных органов власти, отраслевых ассоциаций, научно-производственных и энергосервисных компаний, образовательных центров.

"Рассматривались ресурсоэффективные решения, позволяющие реализовывать комплексные проекты в сложных климатических и технологических условиях, в том числе в арктическом климате (энергосервис, системы накопления энергии, конструкции из композитных материалов, тепловые насосы и др.)", - отметили в компании.

Муров подчеркнул, что тиражирование успешных практик позволит преодолеть вызовы для компаний, работающих в условиях экстремальных температур, мерзлого грунта, отсутствия полноценной технологической инфраструктуры. "Уже есть решения, показывающие высокие результаты, важно способствовать их дальнейшему внедрению, устранению возникающих барьеров", - добавил он.

В то же время Козловский отметил, что стране предстоит интенсивное освоение сложных климатических зон Арктики и Дальнего Востока. "У нашего производителя еще со времен СССР остались компетенции для работы в Арктической зоне. Они поставляли продукцию и оборудование за рубеж в страны Африки, адаптировали оборудование под тропический и субтропический климат. Теперь отечественные производители могут использовать свой опыт при реализации новых возможностей при расширении экспорта в дружественные государства. Мы видим, что наш производитель готов гибко подстраивать свою продукцию под спрос", - отметил он. Козловский добавил, что производителям важно своевременно видеть направления для проработки. "Задачи на нашу работу сегодня стоят серьезные, но наше экспертное сообщество уникально, объединяет ведущие энергокомпании России, образовательные учреждения и непосредственных российских разработчиков-производителей", - уточнил он.

Участники заседания также обсудили итоги работы по актуализации перечня объектов и технологий высокой энергетической эффективности, утвержденного постановлением правительства России. Предложения комиссии направлены в Минпромторг и Минэкономразвития.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.