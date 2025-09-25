По данным экономистов Европейского центрального банка, стоимость говядины и молока увеличилась на 30% и почти на 40% соответственно

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость продуктов питания в странах еврозоны выросла более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в блоге экономистов Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По их данным, домохозяйства в 20 странах тратят на продукты примерно на треть больше, чем до пандемии коронавируса. Цены на продукты питания, как правило, росли немного быстрее, чем на другие товары с момента введения евро в 1999 году, но "разрыв, образовавшийся с 2022 года, явно носит исключительный и устойчивый характер", говорится в публикации.

Многие потребители покупают продукты питания ежедневно и поэтому быстро замечают даже небольшие изменения цен. В результате их стоимость "непропорционально сильно влияет на восприятие и ожидание инфляции, которые имеют решающее значение для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне", отмечают эксперты.

В последние месяцы "рост стоимости рабочей силы и мировых цен на продовольственные товары, отчасти связанный с изменением климата, сыграл важную роль в новом увеличении инфляции на продукты питания". Эксперты обращают внимание на то, что продолжительные засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годы привели к резкому росту цен на оливковое масло. Цены на кофе и какао резко выросли после неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-экспортерах, таких как Гана и Кот-д'Ивуар.

По подсчетам сотрудников ЕЦБ, цены на говядину и молоко в настоящее время выше на 30% и почти на 40% соответственно, чем в конце 2019 года. Стоимость сливочного и оливкового масла выросла примерно на 50%. Увеличение цен на продукты питания в государствах еврозоны с конца 2019 года варьируется от 20% на Кипре до 57% в Эстонии. В Италии этот показатель составил в среднем 28%, в Германии - 37%, а в странах Балтии превысил 50%.