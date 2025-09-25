Это функция живого перевода, дублирование экрана телефона на компьютеры Mac и добавление пометок "посещенные места" и "предпочтительные маршруты" в приложении "Карты"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple сообщила о проблемах с реализацией нескольких новых функций iPhone в ЕС из-за закона о цифровых рынках (DMA). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В соответствии с законом Apple вынуждена обеспечить работу определенных функций на устройствах и в приложениях сторонних производителей, прежде чем мы сможем предоставить их нашим пользователям [в странах ЕС]. К сожалению, это требует большей инженерной работы, из-за чего мы вынуждены откладывать выпуск некоторых функций на неопределенный срок", - отмечается в документе.

Согласно релизу, в ЕС не работают три функции. Функция живого перевода, использующая искусственный интеллект Apple Intelligence, которая применяется для перевода речи в реальном времени. Второй функцией является дублирование экрана телефона на компьютеры Mac. Третьим нововведением является добавление пометок "посещенные места" и "предпочтительные маршруты" в приложении "Карты". Все эти функции невозможно внедрить на сторонние устройства из-за сложной архитектуры приложений или из-за потери конфиденциальности, тем самым нарушается DMA, утверждает компания.

Apple также подчеркнула, что предлагала внести изменения в эти приложения, однако Еврокомиссия отвергла эти инициативы. Компания убеждена, что из-за действия закона пользователи в ЕС могут столкнуться с повышенными рисками при загрузке приложений и совершении платежей, а также с большей вероятностью установить вредоносное приложение.

Вступивший в силу в 2023 году Закон ЕС о цифровых рынках устанавливает ряд правил и ограничений для технологических гигантов Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Google и Apple, чтобы предотвратить нарушения правил конкуренции с их стороны. Еврокомиссия за последние годы приняла целый ряд крупных антимонопольных решений и санкционировала многомиллиардные штрафы в отношении ведущих американских цифровых корпораций, включая Meta, Microsoft, Google, Amazon за нарушения правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке, целые секторы которого фактически подчинены этим американским компаниям. Согласно закону, Apple должна обеспечивать совместимость iPhone с другими устройствами, такими как часы и наушники, и предоставить доступ к функциям операционной системы iOS для сторонних разработчиков.