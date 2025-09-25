Григоренко назвал сотрудничество в сфере ИИ главной перспективой России и КНР

Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке искусственного интеллекта и обладает мощным потенциалом в этой сфере, отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая в сфере искусственного интеллекта обладает большим потенциалом. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече в Ханчжоу с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином.

"У нас сейчас в повестке особое внимание к формированию независимой финансовой инфраструктуры, укреплению промышленного и технологического суверенитета, но главная перспектива на сегодняшний день - это сотрудничество в сфере искусственного интеллекта", - сказал Григоренко.

По его словам, Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке искусственного интеллекта и обладает мощным потенциалом в этой сфере. Россия в свою очередь обеспечивает доступ к вычислительным мощностям, независимым от США и ЕС, подчеркнул он. Григоренко также отметил, что в РФ работают две большие языковые модели искусственного интеллекта, есть талантливые специалисты в области ИИ и сильная математическая школа.

Встреча Григоренко и Ван Дунмина прошла на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Григоренко, в ее состав также вошли министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.