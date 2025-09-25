Росатом будет участвовать в китайском проекте по ядерному бэкенду

Для российской стороны участие в проекте MonEH является важным шагом в вопросе решения вопроса финальной изоляции высокоактивных радиоактивных отдохов в глубинных формациях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росатом присоединился к китайскому научному проекту MonEH по изучению перспектив размещения радиоактивных отходов в граните. Соответствующее соглашение подписано на полях Мировой атомной недели (World Atomic Week), передает корреспондент ТАСС,

Документ, который подписали топливный дивизион Росатома (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") и Пекинский научно-исследовательский институт геологии урана, предусматривает участие АО "ТВЭЛ" в международном проекте "Методы мониторинга и оценки гидрологического реагирования во время горных работ в подземной исследовательской лаборатории Бэйшань" (MonEH). Росатом получит доступ к программе прикладных научных исследований в составе проектной команды MonEH и сможет обмениватся информацией по комплексной программе полевых испытаний. Российские эксперты смогут принимать участие в полном комплексе гидрогеологических исследований площадки строительства подземной исследовательской лаборатории. Для российской стороны участие в проекте MonEH является важным шагом в вопросе решения вопроса финальной изоляции высокоактивных радиоактивных отдохов в глубинных формациях. Сегодня в России реализуется проект сооружения подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае. Интерес российской стороны к лаборатории Бейшань обусловлен схожестью проектов. Оба объекта размещаются в одинаковых геологических формациях.

Лаборатория Бэйшань в пустыне Гоби будет использоваться для проверки пригодности этой местности для долгосрочного хранения высокоактивных радиоактивных отходов. В конечном итоге она будет состоять из спиральной рампы, трех вертикальных шахт и горизонтальных галерей для захоронения отходов. Две платформы для испытания ядерных технологий будут построены на глубине 280 метров и 560 метров соответственно.