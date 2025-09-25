Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли

Взаимодействовать с РФ важно, отметил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия является лидером в атомной отрасли вне зависимости от политического контекста, взаимодействовать с ней бесспорно важно. На это обратил внимание глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях форума "Мировая атомная неделя" в Москве.

"Россия - лидер в атомной отрасли. Это не вопрос политических соображений, это констатация факта", - отметил Гросси. Поэтому взаимодействовать с РФ в атомной сфере очень важно, приводят слова генерального директора МАГАТЭ "Известия".