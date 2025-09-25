Корпус реактора для АЭС "Эд-Дабаа" прибудет из РФ в Египет в начале ноября

Египетский министр электроэнергетики Махмуд Эсмат отметил, что осуществление проекта идет под постоянным контролем президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Корпус реактора для строящейся в Египте атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа" должен быть доставлен на египетскую территорию в начале ноября нынешнего года. Об этом заявил в ходе церемонии передачи в Москве министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат.

"Передача этого гигантского компонента является значительным шагом на пути к успешной реализации всего проекта строительства первой АЭС в Египте в рамках общей национальной программы мирного использования атомной энергии", - отметил министр, слова которого привел египетский новостной портал Albosla News. Эсмат сообщил, что, по расчетам египетской стороны, корпус реактора "должен прибыть в Египет в первую неделю ноября".

Министр пояснил, что осуществление проекта АЭС "Эд-Дабаа" идет "в рамках стратегического партнерства между Египтом и Россией, пользуется поддержкой президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси и находится под его постоянным личным контролем". Возведение АЭС "Эд-Дабаа", добавил Эсмат, "будет способствовать удовлетворению растущего спроса на энергию, особенно чистую, и укреплению энергетической безопасности Египта".

Министр также сообщил, что в ходе его пребывания в российской столице в дни Мировой атомной недели (World Atomic Week) "между Египтом и Россией будут подписаны новые партнерские контракты". Один из них, по словам Эсмата, предполагает поставку в Египет двух промышленных 3D-принтеров, которые будут использованы в медицинской сфере и нефтяной отрасли. Контрактом предусмотрена их отправка в Египет в следующем году, также будет проведена соответствующая подготовка египетского персонала для работы на российском оборудовании.

В четверг Росатом впервые синхронно отгрузил из разных городов сразу два корпуса реакторов ВВЭР-1200 для строящихся АЭС "Эд-Дабаа" и "Аккую". Команду на синхронную отправку изделий дал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по видеосвязи с площадки ВДНХ в рамках Мировой атомной недели. Корпуса предназначены для первого блока АЭС "Эд-Дабаа" и четвертого блока АЭС "Аккую", которые российские атомщики строят в Египте и Турции.