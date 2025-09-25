В промышленность Мариуполя привлекли около 32 млрд рублей инвестиций за три года

На стадии подготовки и реализации находится, в частности, проект по созданию металлургического завода по переработке лома и завода по производству газосиликатных блоков

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 32 млрд рублей инвестиций было привлечено в промышленный сектор Мариуполя Донецкой Народной Республики за три года. На стадии подготовки и реализации находится ряд проектов, например, создание металлургического завода по переработке лома и завода по производству газосиликатных блоков. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр города Антон Кольцов.

"Благодаря усилиям правительства и главы республики уже привлечено инвестиций в промышленные предприятия порядка 32 млрд рублей. Сейчас на стадии подготовки и уже на стадии реализации ряд проектов. Это металлургический завод небольшой по переработке металлического лома, это завод по производству газосиликатных блоков, это завод по производству электрооборудования из того, что сейчас уже на стадии принятых решений и на стадии реализации", - сказал Кольцов.

Он добавил, что активно восстанавливается поврежденный в ходе боев в 2022 году Мариупольский металлургический комбинат (МКК) им. Ильича. "По ММК им. Ильича ведутся работы, цех по переработке шлака уже работает. Трубосварочный цех №2 сейчас восстанавливается и готовится к пуску. Также ведутся работы по ремонту трубосварочного цеха №1. На сегодняшний день больше 600 человек уже задействованы [в возобновлении работы] ММК им. Ильича. Понятно, что там требуются огромные финансовые вложения, потому что сама по себе технология металлургическая такова, что если определенные агрегаты встают, то потом [очень затратно] их запустить", - отметил Кольцов.

Он также сообщил, что за три года в Мариуполе начали работу 1,4 тыс. представителей малого бизнеса в сферах торговли и сервиса. "Здесь вопрос основной. Первое - это выход из тени. Это легализация, потому что, к сожалению, у нас здесь есть достаточно серьезные проблемы. Не все еще поняли наши субъекты предпринимательской деятельности, что они находятся в правовом поле Российской Федерации. Мы с ними аккуратно работу ведем", - сказал мэр.

Полный текст интервью будет опубликован 26 сентября.