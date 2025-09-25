Путин показал гостям Атомного форума "музыкальный" ядерный реактор

Глобальный атомный форум проходит на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку.

25 сентября Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями атомной отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где Лихачев провел экскурсию для гостей.

Руководитель госкорпорации представил макет ядерного реактора ВВЭР, составляющего основу парка АЭС в России и являющегося флагманским экспортным продуктом Росатома.

"Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера", - рассказал Лихачев.

"Без инструментов", - уточнил Путин.

Далее гостям продемонстрировали, как работает реактор.

Музей "Атом"

Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.