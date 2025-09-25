25 сентября, 17:46
Мировая атомная неделя

Путин показал гостям Атомного форума "музыкальный" ядерный реактор

© Kremlin. ru
Глобальный атомный форум проходит на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку.

Читайте такжеНовый технологический уклад и компетенции России в ядерной энергетике. О чем заявил Путин

25 сентября Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями атомной отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где Лихачев провел экскурсию для гостей.

Руководитель госкорпорации представил макет ядерного реактора ВВЭР, составляющего основу парка АЭС в России и являющегося флагманским экспортным продуктом Росатома.

"Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера", - рассказал Лихачев.

"Без инструментов", - уточнил Путин.

Далее гостям продемонстрировали, как работает реактор.

Музей "Атом"

Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГросси, Рафаэль