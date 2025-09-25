Россия получает куда больше средств за счет нефти и природного газа, чем от урана, заявил министр энергетики США Крис Райт

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США вряд ли устранят зависимость от российского урана до завершения украинского кризиса. С такой оценкой выступил в эфире телеканала CNN министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, Вашингтон "хочет избавиться от этой зависимости". "Мое министерство делает все, чтобы нарастить [темпы] обогащения урана на территории США", - подчеркнул Райт.

На соответствующий вопрос ведущей он пояснил, что Вашингтон "не сможет [отказаться от российского урана] до завершения конфликта" на Украине. "К счастью, Россия получает куда больше средств за счет нефти и природного газа, чем от урана", - продолжил Райт, отметив, что "хотел бы решить проблему урана завтра же". "Хорошо, что [поставки российского урана в США] куда в меньшей степени способствуют финансированию конфликта, чем нефть и газ", - заявил он. По словам Райта, США рассчитывают, что Запад "как можно скорее" прекратит импорт из РФ всех перечисленных энергоносителей.

15 сентября Райт заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, в настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.