По словам замминистра здравоохранения Евгения Камкина, с начала года на развитие радиологической инфраструктуры федеральных медорганизаций направлено свыше 9 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российское здравоохранение в 2025-2030 годах проведет масштабное обновление радиологической инфраструктуры - будут расширены мощности ядерной медицины, увеличен доступ к ПЭТ/КТ-диагностике и лучевой терапии, а в 56 регионах создадут и модернизируют профильные отделения. Об этом на международном форуме World Atomic Week сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"В ближайшие два года дооснастим региональные учреждения, в 56 субъектах появятся новые и обновленные отделения ПЭТ, а к 2030 году заменим устаревшее оборудование и выстроим надежную логистику радиофармпрепаратов", - сказал Камкин.

По словам замминистра, с начала 2025 года на развитие радиологической инфраструктуры федеральных медорганизаций направлено свыше 9 млрд рублей: 33 учреждения обновляют диагностическое оборудование и лаборатории контроля качества радиофармпрепаратов. Закупки, проведенные по модели совместных тендеров с участием ведущих экспертов, позволили сэкономить финансирование и на эти средства дополнительно закупить 240 единиц техники для радиохимического производства и лабораторий. В регионах на ближайшие два года предусмотрено почти 7,5 млрд рублей: в 54 отделениях заменят изношенное оборудование, пять отделений дооснастят, еще 11 создадут с нуля.

Камкин уточнил, что в результате к 2031 году в 26 регионах будут открыты новые кабинеты ОФЭКТ, в радиологических отделениях 61 региона планируется заменить 122 единицы аппаратуры; исследования ПЭТ станут доступны за счет открытия 19 новых отделений и обновления материально-технической базы кабинетов ПЭТ/КТ в 18 регионах. Во всех 89 субъектах страны будет организована "мобилизация" пациентов, в том числе детей, для проведения исследований ПЭТ с учетом маршрутизации между региональными и федеральными центрами.

Замминистра подчеркнул, что проект включает создание единой инфраструктуры производства и доставки радиофармпрепаратов: регионы оснастят циклотронными комплексами, а совместно с Росатомом прорабатывается типовой ряд решений для изготовления наиболее востребованных препаратов. Это, по его словам, обеспечит бесперебойную работу оборудования, рост персонализированной диагностики и расширение применения радионуклидной терапии при онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных и неврологических заболеваниях.

В качестве текущих ориентиров Камкин привел данные о росте применения радиофармпрепаратов: в 2024 году число диагностических исследований составило около 1 млн в год, а число пролеченных пациентов - порядка 30 тыс. В ближайшие годы объемы исследований планируется почти удвоить, что, как ожидается, повысит точность стадирования опухолей, позволит оценивать состояние коронарного кровотока и улучшит раннюю диагностику нейродегенеративных заболеваний.