Контролировать АЭС должен человек, подчеркнул глава Росатома

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказал мнение, что искусственный интеллект должен стать помощником человека при управлении атомной электростанцией, но не управлять ею самостоятельно. Об этом Лихачев сказал в интервью "НЬЮМ ТАСС".

"Все-таки контролировать АЭС должен человек, а не искусственный интеллект. Но вот подсказчиком, советником, партнером человека должен стать искусственный интеллект", - заметил Лихачев, отвечая на вопрос корреспондента Евгения Гришина.

По мнению Лихачева, "аккумулировать огромную базу данных, выстраивать модели предиктивные, оптимизировать ремонтные компании, оптимизировать топливные компании, используя огромную накопленную базу - это искусственному интеллекту по плечу".