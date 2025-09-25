Москва развивает сотрудничество с Тегераном в атомной области, заявил генеральный директор госкорпорации

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Росатом продолжает строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране и развивает сотрудничество в атомной области, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе пленарного заседания на Международном атомном форуме в Москве.

"Мы работаем над вторым и третьим блоком [АЭС "Бушер"] и расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий", - сказал он.

Росатом 24 сентября сообщил, что делегации России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории республики. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.

Росатом в Иране

Росатом строит в Иране АЭС "Бушер". 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали два соглашения - о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии и о продолжении строительства иранской АЭС недалеко от города Бушер на юге страны (было начато в 1975 году западногерманским концерном, прервано в 1979 году после начала Исламской революции). В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в настоящее время "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции 1-го блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - 2-го и 3-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 (2-й энергоблок немецкого проекта к достройке не пригоден и подлежит разборке). Стоимость их строительства составила около $10 млрд, финансовое обеспечение взял на себя иранский заказчик - компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (Nuclear Power Production and Development Company of Iran, NPPD). Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт". Церемония закладки первого камня состоялась в сентябре 2016 года. В октябре 2017 года был дан старт строительно-монтажным работам на котловане основных зданий второй очереди станции. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Планируется, что в эксплуатацию 2-й и 3-й блоки будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.