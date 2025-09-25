Сбер с начала года вернул со счетов дропперов 2,4 млрд рублей

Это в два раза больше, чем годом ранее

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Сбербанк с начала 2025 года вернул со счетов дропперов в разных банках 2,4 млрд рублей - в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов на полях XXII Международного банковского форума.

Дропперы - подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег.

"У Сбера сегодня одна из самых эффективных в мире систем антифрода, мы также эффективно боремся с дропперами: с их счетов в разных банках в этом году мы вернули россиянам 2,4 млрд рублей. Этот показатель уже превышает более чем в два раза данные за весь прошлый год. Однако в общероссийском масштабе для эффективной борьбы с киберпреступностью не хватает системности, координации и ответственности ряда организаций и органов власти", - сказал он.

Кузнецов так же отметил, что в год каждый сотый взрослый россиянин становится жертвой кибермошенников и переводит или отдает им денежные средства.

По его словам, ключевое преимущество преступников - скорость. Как итог: сумма потерь россиян от кибермошенничества по итогам года может превысить показатель прошлого года и достичь 340 млрд рублей, в случае если не предпринимать активных мер противодействия, отметил зампред правления Сбербанка.