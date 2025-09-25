Также в регионе реализуется 161 проект

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской Народной Республики превысил 120 млрд рублей. Также на территории региона реализуется 161 проект, сообщила министр экономического развития ЛНР Анна Уголкова в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы".

"В настоящий момент свободная экономическая зона насчитывает 155 субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют 161 инвестиционный проект. Планируемый объем инвестиций составляет свыше 121,4 млрд рублей. При этом инвестиции в основной капитал составляют- 101 млрд рублей, то есть 82,4% общего объема инвестиций", - сказала она.

Она добавила, что основными отраслями участников СЭЗ являются обрабатывающая промышленность - 44 проекта, строительство, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Также в зоне СЭЗ представлены торговые и сервисные услуги.