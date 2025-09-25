Промышленность республики демонстрирует рост, отметили в министерстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Организации Республики Мордовия воспользовались господдержкой на сумму порядка 3,7 млрд рублей по линии Минпромторга за три года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства по итогам встречи министра промышленности и торговли России Антона Алиханова с главой республики Артемом Здуновым.

По данным министерства, промышленность Мордовии демонстрирует рост. Индекс промышленного производства за январь - июль 2025 года составил 101,7%, а в обрабатывающих отраслях достиг 103%.

"Среди основных отраслей - производство электротехнической продукции, включая светотехническое, электронное, оптическое оборудование. Предприятия Мордовии активно используют меры государственной поддержки. По линии Минпромторга России объем финансирования организаций республики за последние три года составил порядка 3,7 млрд рублей", - отметил министр.

Благодаря Фонду развития промышленности за десять лет профинансировано 17 проектов на сумму более 8,1 млрд рублей в таких областях, как химическая промышленность, металлообработка, машиностроение и производство оптоволокна.

В ходе реализации программы социально-экономического развития Мордовии с 2022 по 2025 год объем средств федерального бюджета, направленных на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, превысил 800 млн рублей.

На территории Мордовии успешно работает технопарк "Технопарк-Мордовия", действуют четыре промышленных кластера, а также ведется строительство индустриального парка "Светотехника".