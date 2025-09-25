В регионе создали рабочую группу по продвижению брендов

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Дирекция по организации мероприятий Кировской области зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "Сестрица Аленушка". Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции.

"В Роспатенте принято решение о регистрации товарного знака "Сестрица Аленушка" дирекцией по организации мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов, регион продолжает работу по созданию визуального образа области для продвижения на всероссийском и международном уровне. "Иван-Царевич, сестрица Аленушка - сказочные герои, изображенные на картинах нашего земляка Виктора Васнецова, известны по всему миру и вызывают позитивные эмоции", - пояснил Чепцов.

В области создана рабочая группа по продвижению брендов. Для каждого товарного знака планируют создать визуальные логотипы, брендбуки и рекомендации по их использованию.

Ранее область зарегистрировала знаки "650Киров", "Киров - столица рассветов России", "Ворота Русского Севера", "3Д Вятское царство", "Родина Ивана Царевича". "Предприниматели могут использовать товарные знаки для продвижения своей продукции. Совместно с бизнесом мы участвуем в реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чепцов.