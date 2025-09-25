Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,55%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,55%, до 2 708,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта. Курс юаня вырос на 4,2 коп., до 11,705 руб.

"Индекс Мосбиржи в четверг стабилизировался после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях. Бенчмарк двигался разнонаправленно над 2 700 п. Геополитический фон оставался тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова указала, что российский фондовый рынок завершил торги небольшим падением на фоне опасений рынка относительно возможной паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции ОГК-2 (+1%), бумаги МКБ (+0,91%), "Акрона" (+0,67%), а также "префы" "Татнефти" (+0,61%). "Лидерами роста на падающем фондовом рынке были акции энергокомпании ОГК-2, скорее всего, в ожидании утверждения внеочередным общим собранием акционеров в октябре повторно рекомендованных советом директоров дивидендов", - полагает Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Магнита" (-4,65%), бумаги ГК "ПИК" (-2,81%), "Позитива" (-2,65%) и СПБ Биржи (-2,06%). Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции ретейлера "Магнит" в связи с коррекцией после вчерашнего уверенного роста.

Прогноз на 26 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля - 83,5-84,5 руб. за доллар и 11,6-11,9 руб. за юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2 675 - 2 775 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 26 сентября индекс Мосбиржи может двигаться в рамках 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82,5-84,5 руб., 97-99 руб. и 11,5-11,9 руб., соответственно.