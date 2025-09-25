На заседании Глобального атомного форума президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу строительства второй АЭС в республике

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Минск обсуждает с российскими партнерами вопрос возможного строительства еще одной АЭС в Белоруссии. Об этом заявил посол республики в Москве Александр Рогожник.

На заседании Глобального атомного форума президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу строительства второй АЭС в республике. "Все, что касается атомной энергетики, - это высокотехнологичная отрасль. Это новые компетенции. Безусловно, себестоимость энергии, вырабатываемой на атомной станции, несопоставима ни с одним другим видом топлива", - цитирует посла агентство БелТА.

По словам дипломата, действующая Белорусская АЭС позволила значительно сэкономить на импорте природного газа. "Следующий этап - строительство дополнительного блока или блоков. Этот вопрос сегодня с Российской Федерацией обсуждается. Обсуждается место строительства этой станции, обсуждаются технические характеристики. Завтрашний день, безусловно, все поставит на свои места, когда два президента обсудят этот вопрос", - пояснил Рогожник.

Первая атомная станция Белоруссии была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года и введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок был включен в объединенную энергосистему в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.