"Сберавто": в РФ за лето оформили на 20% больше полисов КАСКО, чем в 2024 году

При этом спрос на страховку для моделей "Автоваза" вырос почти в два раза

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Автовладельцы за июнь - август оформили более 15 тыс. полисов КАСКО, что на 20% больше аналогичного периода 2024 года, на долю отечественной Lada Granta пришлась наибольшая доля договоров - 10%. Об этом говорится в совместном проведенном исследовании "Сберавто" и "Сберстрахование", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Сберстрахования" автолюбители оформили более 15 тыс. страховых полисов КАСКО за лето - на 20% больше, чем за июнь - август прошлого года. Самой страхуемой маркой стала отечественная Lada - на нее пришлось 10% от всех заключенных договоров КАСКО для легковых машин за этот период. При этом спрос на защиту для моделей тольяттинского "Автоваза" за год вырос почти в два раза - на 92%", - говорится в материалах.

По данным исследования, второе место по количеству оформленных полисов делят китайские Chery и Changan, на эти марки пришлось по 9% от общего количества заключенных договоров КАСКО за лето. В то же время на Haval пришлось 8%, а на автомобильную марку Geely - 7% заключенных договоров КАСКО. В топ-5 страхуемых марок прошлого лета входили также корейские и японские бренды - Kia и Toyota.

"В целом китайские авто продолжают преобладать в портфеле компании - на них пришлось 46% от всех полисов КАСКО, заключенных летом - на 4 п.п. больше, чем годом ранее. Самые популярные марки среди них - это Chery (20% от всех полисов каско для машин из Поднебесной, оформленных за июнь - август), Changan (19%), Haval (17%), Geely (16%) и Exeed (6%)", - говорится в материалах.

Отмечается, что чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров КАСКО, заключенных в первом полугодии 2025 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (11%).

"Стоимость деталей и ремонта за последние годы выросла в разы: даже мелкое ДТП оборачивается серьезным счетом. Поэтому все больше людей выбирают КАСКО - только этим летом количество оформленных полисов выросло на 20% к прошлому году. Средняя выплата составила 180 тыс. рублей - в три раза больше средней стоимости полиса, а максимальный платеж превысил 12 млн. В таких условиях каско становится незаменимым помощником, который позволяет восстановить автомобиль без незапланированных трат или получить достойную компенсацию, если восстановление невозможно", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.