Такая динамика наблюдается последние несколько лет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Зарплаты в вакансиях для рабочих специальностей с начала 2025 года выросли на 11%, что выше, чем рост в среднем по рынку труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

"Именно в рабочих и производственных профессиях зарплаты растут быстрее рынка труда в целом. С начала 2025 года медианная предлагаемая зарплата по России увеличилась на 9% (до 80 тыс. рублей), тогда как в вакансиях для рабочих - на 11% (до 101,2 тыс. рублей), а в производстве - на 13% (до 100,3 тыс. рублей). Такая динамика наблюдается уже несколько лет", - говорится в итогах исследования.

Согласно данным на начало осени, в сфере "Рабочий персонал" было размещено более 266 тыс. вакансий, а в "Производстве и сервисном обслуживании" - 186 тыс. Спрос на специалистов остается стабильно высоким, а соискателей в этих сферах меньше, чем требуется работодателям - hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) составляет 4,1 для рабочих и 3,8 для производственных профессий, что указывает на дефицит кадров.

"Сегодня работодатели открыто конкурируют за специалистов рабочих и производственных профессий, что напрямую отражается на уровне их предлагаемых зарплат. Мы видим, как ситуация меняется: еще недавно высокие доходы ассоциировались в первую очередь с офисными топ-менеджерами, а теперь на рынке труда все чаще встречаются предложения для рабочих, где доходы сопоставимы или даже выше", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

В настоящее время на hh.ru размещено более 100 тыс. вакансий для рабочих и свыше 56 тыс. вакансий в производстве с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц. Это в несколько раз превышает среднее предложение по стране (80 тыс. рублей).

Аналитики hh.ru подготовили подборку вакансий, где предлагаемые зарплаты уже сравнялись или даже превысили доходы топ-менеджеров. Так, в Казани ищут монтажника по установке межкомнатных и металлических дверей, зарплата - до 390 тыс. рублей за месяц. От 300 тыс. рублей готовы предложить главному механику в Еврейской автономной области. Также от 300 тыс. рублей готовы платить водителю в Москве, который будет доставлять питьевую воду на собственном автомобиле.