В ДНР за три года средняя зарплата выросла более чем вдвое

Применение в регионе федерального МРОТ стало одним из факторов увеличения заработной платы

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Средняя зарплата в ДНР с момента воссоединения с Россией увеличилась более чем в два раза, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"В целом средняя заработная плата с момента вступления в состав РФ в 2022 года, когда она составляла около 28,3 тыс. рублей, выросла более чем в два раза", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что применение в регионе федерального МРОТ стало одним из факторов роста зарплат. В первом полугодии среднемесячная зарплата штатных работников по региону превысила 60,6 тыс. рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.