Резидент ОЭЗ "Томск" разработал самый большой 3D-принтер в России

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Томск", компания "Фабметалл" изготовила 3D-принтер с полем печати 2 м. По данным пресс-службы ОЭЗ "Томск", это самый большой принтер в России.

"В устройстве используется технология EBAM - электронно-лучевое выращивание проволокой. Она позволяет печатать крупногабаритные металлические детали сложной формы. Заказчиком проекта стала корпорация "Росатом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Фабметалл" и "Росатом. Аддитивные технологии" создадут совместное предприятие на территории ОЭЗ "Томск". Трехстороннее соглашение о создании совместного предприятия было подписано на ПМЭФ-2025. В рамках проекта планируется построить почти 10 тыс. кв. м производственно-административных площадей на Южной площадке.