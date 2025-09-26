УТЗ намерен к 2030 году нарастить объем производства оборудования на 50%

Предприятие уже поставило 17 турбин мощностью 125 МВт для электростанций разных городов России, Белоруссии и Монголии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ) намерен к 2030 году нарастить объем производства на 50%. Об этом заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Изотин в ходе визита на завод главы "Интер РАО" Сергея Дрегваля и губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

"Масштабное обновление производственной и испытательной базы завода позволит внедрить новые стандарты качества продукции и увеличить к 2030 году объем выпускаемого оборудования на 50%, в частности за счет выпуска конденсационных турбин большой мощности", - говорится в сообщении "Интер РАО" по итогам визита.

Предприятие уже поставило 17 турбин мощностью 125 МВт для электростанций разных городов России, Белоруссии и Монголии. В стадии сборки также находится турбина мощностью 250 МВт, предназначенная для энергосистемы Москвы.

Кроме того, за последние четыре года на УТЗ было введено в эксплуатацию более 70 единиц станочного и более 90 единиц сварочного оборудования. "В настоящее время завод выполняет 53 заказа на турбинное оборудование для энергетики, промышленной генерации, атомных станций малой мощности, серийных атомных ледоколов и модернизированных плавучих атомных энергоблоков", - отметили в "Интер РАО".

В сентябре 2024 года была создана компания "Интер РАО - машиностроение", в которую вошли машиностроительные предприятия - "Современные технологии газовых турбин", "Русские газовые турбины", "Воронежский трансформатор", "Невский трансформатор", а также Уральский турбинный завод и НПО "Элсиб".

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.