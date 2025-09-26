В Москве доля свободных офисных площадей снизилась до 5%

Прослеживается тенденция к стабилизации рынка, что объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля свободных офисных площадей в Москве остается на низком уровне и составляет 5% по итогам второго квартала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"С 2023 года в столице наблюдается сокращение свободных площадей на фоне высокой деловой активности. Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне - она составила 5%, сократившись всего на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года: в сегменте класса A вакантность уменьшилась на 1,4%, в сегменте B - на 0,7%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, к концу года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,9%. Таким образом, прослеживается тенденция к стабилизации рынка, что объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов.

Как отметили в пресс-службе, арендные ставки в среднем выросли на 2% по сравнению с первым кварталом и составили 29,2 тыс. рублей за кв. м. Уточняется, что по сравнению с 2024 годом произошло замедление динамики роста арендных ставок.

Объем договоров покупки и аренды офисных площадей классов А и B по итогам первого полугодия 2025 года составил 0,7 млн кв. м. - на 15% меньше, чем годом ранее.

В пресс-службе добавили, что к концу года ожидается ввод до 600 тыс. кв. м. офисных площадей.