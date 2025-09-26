В экспортном портфеле РЖД находится 20 цифровых систем

При этом 10 сервисов работают за рубежом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. В экспортном портфеле РЖД находятся 20 цифровых систем, 10 сервисов успешно работают за рубежом. Сейчас РЖД и "Феско" создают "грузовой Uber" - единый маркетплейс, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги. Об этом сообщил замглавы компании Евгений Чаркин.

"Сейчас в экспортном портфеле компании РЖД находятся 20 цифровых систем и 10 сервисов, включая IT-консалтинг. Отрадно, что это не просто на словах, у нас уже около 10 наших систем успешно работают в дружественных странах: это и экспресс-система взаимодействия с пассажирами, и система управления перевозочным процессом, и ряд других наработок", - сказал он на World Atomic Week.

Чаркин отметил также, что РЖД и "Феско" сейчас создают так называемый "грузовой Uber", реализуя проект по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

"Это очень важная задача, которая должна серьезно разгрузить бизнес с точки зрения документооборота, то есть весь транспортный документооборот должен быть переведен в цифру, количество документов должно сократиться, должно появиться единое окно, аналог госуслуг в транспортной отрасли. Есть идея сделать некий грузовой Uber, то есть единый маркетплейс, где будут прозрачные механизмы заказа мультимодальной цифровой услуги", - пояснил Чаркин. Замглавы РЖД отметил, что компания сейчас с "Росатомом" приступает к этому проекту.