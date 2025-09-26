Реализация проекта позволит, в частности, повысить безопасность судоходства минимум на 20%

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Клуб лидеров России "Эльбрус" президентской платформы "Россия - страна возможностей" предложил для повышения безопасности и скорости судоходства на Иртыше создать цифрового двойника реки и использовать искусственный интеллект для навигации, всего команда представила 21 предложение по развитию потенциала этой трансграничной реки, передает корреспондент ТАСС.

"Мы предложили подумать вместе с нами о сложной теме, это судоходство по реке Иртыш как в сторону Казахстана и Китая, так и в сторону Северного морского пути. Ребята нащупали очень интересные идеи, которые могут сформироваться в подпроекты этого большого проекта или вообще в новый проект [по развитию грузоперевозок по реке]", - сказал журналистам губернатор Виталий Хоценко.

Грузоперевозки по Иртышу

Среди предложенных решений - создание цифрового двойника Иртыша и организация навигации с использованием искусственного интеллекта. Ожидаемые эффекты от реализации проекта: повышение безопасности судоходства минимум на 20%, увеличение скорости передвижения судов на 10-15%, объема перевалки грузов - на 15-20%.

Также команда предложила создать транспортный коридор "Китай - Иртыш - Северный морской путь". По задумке разработчиков, грузы из Китая автомобильным или железнодорожным транспортом будут доставляться до пункта перегрузки на Иртыше в Казахстане и дальше следовать по реке на север. Это позволит сократить срок доставки с 20 дней через Северный морской путь и с 14 дней через Транссиб до 7 дней. Оператором нового коридора по аналогии с СМП мог бы стать Росатом, "Новатек" или другие компании.

Погранпункт на реке

Эксперты также выдвинули идею создать на границе Омской области и Казахстана на Иртыше плавучий пункт пропуска. Это позволит на первом этапе (2026 год) досматривать суда в круглосуточном режиме. На втором этапе (2026-2027 годы) рекомендовано создание объединенного стационарного пропускного пункта и цифровизация заявок на досмотр груза.

Туристический потенциал

Как отметил Хоценко, участники мозгового штурма также выдвинули предложения по повышению туристической привлекательности Иртыша - от создания детского речного порта и тематических муралов до организации туристической инфраструктуры для посещения локаций вдоль русла реки. Эксперты обозначили и проблемные места: недостаток мест размещения в районах и низкую готовность бизнеса к инвестициям.

Одним из решений этой проблемы может стать создание площадок для кемпинга и проработка типовых районных гостиниц с бизнес-моделью. Председатель клуба лидеров "Эльбрус", депутат Госдумы Татьяна Дьяконова отметила, что опыт работы в других регионах показал многократное увеличение числа заключенных соцконтрактов и выданных грантов после разработки подобных типовых бизнес-планов.