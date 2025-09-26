В Росатоме приостановили проект ветряных электростанций в Хабаровском крае

Первый проект планируется реализовать в Амурской области, хабаровские площадки стали резервными, сообщила руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании Ольга Уханова

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. "Росатом возобновляемая энергия" (структура Росатома) приостановила проект по строительству ветряных электростанций в Хабаровском крае в пользу Приамурья. Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании Ольга Уханова в Хабаровске на площадке стартовавшего в пятницу федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Проект создания объектов ветрогенерации обсуждался на встрече главы Хабаровского края Дмитрия Демешина с руководством компании "Росатом возобновляемая энергия" на Восточном экономическом форуме прошлого года. В регионе проводился анализ ветровой нагрузки и прочих условий под проект. В ходе Российско-китайского форума в мае этого года в Хабаровске между госкорпорацией "Росатом" и правительством Хабаровского края был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики на территории региона.

"Дальний Восток для нас - это новая страница в истории. Все наши проекты в России расположены достаточно компактно на юге, там же расположена наша производственная база, работают наши подрядчики, вся наша техника там, поэтому Дальний Восток для нас - это новое путешествие, новая страница. Сюда мы отправились реализовывать поручения Министерства энергетики РФ. <...> Мы действительно смотрели в Хабаровском крае две площадки, у нас были кандидаты. Пока мы приняли решение идти в Амурскую область, но оставили хабаровские площадки как резервные. Поэтому пока можем сказать, что Хабаровский край с реализацией проекта ветроэнергетики у нас в резерве. Первый проект планируем реализовать в Амурской области", - сообщила Уханова.

Она пояснила, что при планировании крупных объектов генерации учитываются долгосрочные планы. Ранее заявлялось о возможности строительства атомных станций в Хабаровском крае и в Приморье. Системный оператор в связи с этим указывает на возможные зоны для размещения объектов ветрогенерации. При выборе площадки рассматривается и ряд других факторов, включая ветропотенциал, рельеф местности, логистику, удаленность от точек подключения, стоимость этого подключения. На хабаровских площадках ветер лучше, но построить ветропарк в короткие сроки не представлялось возможным, в том числе проект усложнила высокая стоимость техприсоединения.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства ветропарка "Успеновская ВЭС" в Амурской области было заключено между компанией "Росатом возобновляемая энергия", Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Амурской области в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Что касается Хабаровского края, то, как сообщал агентству на ВЭФ глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, в регионе появится ветряная электростанция, проект которой реализует АО "ВетроСПК". Плановые мощности объекта - 140 МВт. В декабре этого года начнется проектирование, стройка завершится в 2028 году. Объект разместят в Ванинском районе или в Комсомольском, где отмечается высокое энергопотребление и есть нехватка электроэнергии.

О марафоне

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал в пятницу в Хабаровске, в этом городе он проходит впервые. Мероприятие объединило около 800 школьников и студентов, сообщил журналистам директор хабаровского филиала российского общества "Знание" Евгений Володькин. Программа посвящена 80-летию атомной промышленности России.

"Около 800 участников. Для нас очень ценно то, что мероприятие проходит здесь. У нашей молодежи есть возможность увидеть представителей отраслей, в чем-то даже гениальных людей, задать им вопрос, почувствовать, что и наука, и достижения - все это рядом, и во всем этом они могут принимать участие", - сказал Володькин.

Он отметил, что такие мероприятия помогают с личностным и профессиональным самоопределением. Не исключено, что кого-то из собравшихся заинтересует и атомная отрасль страны при выборе своей будущей профессии. В Хабаровске на площадке культурно-спортивного комплекса "Арсеналец" перед школьниками и студентами в течение дня выступают ученые и исследователи, лидеры бизнеса, спортсмены, мастера культуры и искусства. Они рассказывают молодежи о саморазвитии, о значении атомной отрасли и перспективах, которые мирный атом открывает для будущего. В первый день марафона, помимо Хабаровска, лекторы встретятся с молодежью и в других городах России, а также в столице Республики Абхазия Сухуме. Его площадки откроются, в частности, в Нарьян-Маре, Красноярске, Челябинске, Саранске, Москве, Нижнем Новгороде, Твери, Грозном, Ростове-на-Дону и Донецке. В павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве программа продлится три дня - с 26 по 28 сентября. Организатор - общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом".