Росатом и Роскосмос будут развивать системы управления техпроцессами

Соглашение подписали на полях Мировой атомной недели

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" договорились о долгосрочном сотрудничестве в области развития автоматизированных систем управления технологическими процессами. Соответствующее соглашение подписано на полях Мировой атомной недели (World Atomic Week, WAW), сообщает пресс-служба АО "Росатом автоматизированные системы управления" (РАСУ, предприятие госкорпорации "Росатом").

Документ подписали РАСУ и АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна" (АО "Корпорация "ВНИИЭМ", предприятие Роскосмос).

"Объединение компетенций РАСУ в автоматизации атомных объектов с уникальным опытом ВНИИЭМ, лидера в создании надежных систем для космической отрасли, формирует уникальный технологический пул. Исторически экспертиза в автоматизации развивалась совместно в космической и атомной отраслях, где все процессы требуют предельной надежности и точности. Вместе мы намерены продолжить работу по созданию решений для высокотехнологичного будущего", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "РАСУ" Андрея Бутко.

АО "РАСУ" - управляющая компания дивизиона "АСУ ТП и электротехника" госкорпорации "Росатом", объединяющего предприятия, компании и подразделения, создающие системы управления, неразрушающего контроля, инновационную электро- и преобразовательную технику. РАСУ консолидирует многолетний опыт атомной отрасли в области обеспечения безопасности технологических процессов, принимает участие в реализации глобальных энергетических проектов в Азии, Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

АО "Корпорация "ВНИИЭМ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из ведущих российских предприятий по созданию космических аппаратов гидрометеорологического и океанографического назначения, предназначенных для изучения околоземного космического пространства, погодных явлений и природных ресурсов Земли. Корпорация "ВНИИЭМ" также один из лидеров в изготовлении оборудования для атомных электростанций.