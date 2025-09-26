Крупные российские цифровые платформы имеют свои подразделения в Китае и выносят сборку заказов, отметил министр экономического развития

ХАНЧЖОУ, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% трансграничной торговли российских маркетплейсов приходится на Китай. Об этом журналистам рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в городе Ханчжоу.

"Почему мы здесь и почему для нас это крайне важно: во-первых, 80% наших международных обменов по линии маркетплейсов и платформ идет именно из Китая, поэтому наше взаимодействие здесь крайне важно", - сказал министр.

По его словам, крупные российские цифровые платформы имеют свои подразделения в КНР и выносят сюда сборку заказов. Он добавил, что на выставке правительственная делегация РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко обсуждала с российскими платформами и местными партнерами возможность создания зеркальной системы, в которой российские маркетплейсы выступили бы партнерами китайских и собирали бы заказы в России для поставок в КНР. Это создало бы дополнительный канал поддержки экспорта, указал Решетников.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Около 2 тыс. экспонентов из Китая и других стран представят свои услуги и продукцию на выставочной площади 155 тыс. кв. метров. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.