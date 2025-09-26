Лукашенко заявил о возможности возведения АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс

Белорусский президент отметил, что Росатом уже проработал варианты дальнейшего расширения атомной энергетики республики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на Донбасс и Новороссию.

"Росатом уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

По словам главы республики, между Минском и Москвой "накопилась куча вопросов".