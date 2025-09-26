Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий рассказал, что всего Украина в 2025 году вынуждена импортировать 5,8 млрд куб. м газа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" ведет переговоры с американскими производителями о прямых контрактах на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

В интервью агентству Bloomberg он рассказал, что всего Украина в 2025 году вынуждена импортировать 5,8 млрд куб. м газа. Около десятой части этого импорта составляет СПГ из США, который сейчас закупается Украиной через польскую нефтеперерабатывающую компанию Orlen. Корецкий сообщил агентству, что "Нафтогаз" ведет переговоры с некоторыми американскими производителями о прямых контрактах. Однако отказался привести другие подробности.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.