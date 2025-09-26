Объем взаимной торговли превышает $50 млрд, сказал президент РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает $50 млрд и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию удивительной.

"В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - отметил Путин.