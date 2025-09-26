Россия и Вьетнам подписали меморандум по проекту АЭС "Ниньтхуан-1"

Документ предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания "Росатом зарубежная генерация" (входит в контур госкорпорации "Росатом") и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС "Ниньтхуан-1". Об этом сообщили в Telegram-канале Росатома.

"Документ направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме. Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях", - говорится в сообщении.