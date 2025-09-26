Росатом реализует проект ветропарка в Приамурье до конца 2028 года

Он станет первым в Дальневосточном федеральном округе

ХАБАРОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. "Росатом возобновляемая энергия" (структура Росатома) реализует проект строительства ветропарка в Амурской области в два этапа до конца 2028 года. Об этом сообщила журналистам руководитель проектного офиса сопровождения проектов развития компании Ольга Уханова в Хабаровске на площадке федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства ветропарка Успеновская ВЭС мощностью до 400 МВт в Амурской области было заключено между компанией "Росатом возобновляемая энергия", Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Амурской области в сентябре в рамках Восточного экономического форума. Отмечалось, что ветропарк в Амурской области станет первым в Дальневосточном федеральном округе, реализация этого проекта внесет значительный вклад в обеспечение макрорегиона электроэнергией.

"Первый объем у нас порядка 90 МВт. Установленная мощность может меняться в зависимости от конфигурации проекта, так как мы обязуемся поставлять киловатт-часы. Первые 90 МВт должны быть введены до конца 2027 года. Наши основные ресурсы мобилизированы (включая производственную базу - прим. ТАСС) в европейской части на юге, для нас это рекордные сроки", - сообщила Уханова.

Вторая очередь проекта - это еще порядка 300 МВт со сроками запуска до конца 2028 года. Определены базовая и резервная площадки - одна из них находится недалеко от города Завитинска, сказала Уханова.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" стартовал в пятницу в Хабаровске, в городе он состоялся впервые. Программа посвящена 80-летию атомной промышленности России.