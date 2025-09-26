Лукашенко: Белоруссия продолжит закупать у России газ в тех же объемах

"Газпром" в "накладе не останется", заявил президент республики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия будет приобретать у России газ в тех же объемах, "Газпром" "внакладе не останется". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

"У нас станции, которые были на газе, мы в холодном режиме [поддерживаем работу]. Мы там как раз разместили - майнинг осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ", - приводит слова главы республики агентство БелТА.