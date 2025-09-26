Всего за этот период пройдет восемь заседаний, посвященных этой теме

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России опубликовал календарь решений по ключевой ставке на следующий 2026 год, первое заседание продет 13 февраля и будет опорным.

В рамках каждого опорного заседания будет опубликовано не только резюме обсуждения членами совета директоров ЦБ ключевой ставки, но и среднесрочный макропрогноз, а также комментарий к нему.

Всего в 2026 году пройдет восемь заседаний, посвященных ключевой ставке: 13 февраля, 20 марта, 24 апреля (опорное), 19 июня, 24 июля (опорное), 11 сентября, 23 октября (опорное) и 18 декабря.