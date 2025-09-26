Пресс-секретарь президента России отметил, что со временем они приходят в негодность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Взорванные трубы "Северного потока" можно починить, хотя со временем они приходят в негодность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

"Возможно наверняка починить и взорванные нитки. Хотя она [нитка], собственно, находясь в том состоянии поврежденном, в котором находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал представитель Кремля.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.